Başkan Tuna: "Biz, 15 yıllık belediye başkanlığımızda hep insana yatırım yaptık"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, siyasette 24'üncü yılına girdiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki 6-7 aylık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz bey ile de birlikte çalışarak, kendisinin de belediyecilik noktasındaki tecrübelerinden yararlanarak, ortak akılla hem Toroslarımız'a hizmeti hem de adaylık konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Tuna, belediye meclis üyeleri ve belediye personeliyle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, siyasi gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) daveti üzerine genel merkeze giden Tuna, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişmeler hakkındaki düşüncelerini personellere aktardı. Tuna, "Bu şehir hepimizin. İnşallah durmayacağız ve uyumayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyemizi yeni dönemde de kazanmak adına provoke edeceklere meydan vermeden ömrünün 25 yılını Mersin'e hizmet vermeye adayan Kocamaz bey ile birlikte hareket edeceğiz" dedi.

"Toroslar'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik"

Toroslar'ı tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte köy statüsünden çıkararak yaşanabilir bir kent haline getirdiklerini belirten Tuna, "Köy görüntüsü içerisinde olan bir yerleşim yerini dünden bugüne daha yaşanılabilir bir kent haline getirdik. İnsanlarımızın bizim yaptıklarımızı bize karşı anlatırken ve bize olan sevgilerini gördükçe çalışma azmimiz daha da artıyor. Toroslar'ımızı şuan gelinen noktada herkesin yatırım yapmak için yer aradığı en cazip yerleşim yeri konumu haline getirdik. Tabi bunlar kaliteli hizmetle oluyor. Üreten belediyecilik yanımızla, beynimizi ve yüreğimizi ortaya koymak suretiyle biz işaret ettik sizler yaptınız" ifadelerini kullandı.

"Bahçeli'den davet geldi"

Kocamaz'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından MHP lideri Bahçeli tarafından genel merkeze davet edildiğini kaydeden Tuna, "Bizi anlattı ve çok da gurur duydum. 'Teşkilat kademelerinde yaptığınız görevle ve belediyecilik anlamında verdiğiniz hizmetlerle güvendiğimiz bir insansınız. Hem Toroslar Belediye Başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte yöneteceksiniz hem de Büyükşehir adayı olarak çıkıp çalışmanızı yapacaksınız' dedi. Biz, 15 yıllık Belediye Başkanlığımızda hep insana yatırım yaptık. Her zaman alçak gönüllü olduk. Devlete olan karşı saldırıları ya da değerlerimize herhangi bir sıkıntı geldiği zaman yavuz duruşumuzla da siyasetimizi dünden bugüne devam ettirdik. Siyasette 24'üncü yılımıza giriyoruz. Siyasetimizin devamı noktasında makamlarımız, mevkilerimiz değişti ama insanlığımız, kişiliğimiz ve duruşumuz asla değişmedi. İnşallah önümüzdeki 6-7 aylık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz bey ile de birlikte çalışarak, kendisinin de belediyecilik noktasındaki tecrübelerinden yararlanarak, ortak akılla hem Toroslarımız'a hizmeti hem de adaylık konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.