Başkan Tuna: "Bu kenti seviyoruz ve hizmet etmek için yetki bekliyoruz"

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), Mersin Ticaret Borsası, Mersin Ortadoğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi, Mersin Cem Evi, Mersin Gazi ve Şehit Ailelerine Yardım Derneği, Mimarlar ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubelerini ziyaret ederek, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Tuna, her zaman istişareye ve ortak akıl ilkesine önem vereceklerini söyledi. Ziyaretlerinde büyükşehir belediye başkan adaylığı ile ilgili süreci ve 15 yılda Toroslar ilçesinde hayata geçirdikleri ulusal ve uluslararası platforma yansıyan hizmetlerini de anlatan Tuna, kentin problemleri ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Toroslar ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin ve projelerin Büyükşehir genelinde yapacakları çalışmaların teminatı olduğuna da dikkat çeken Tuna, "Bu kent, Allah'ın bahşettiği bütün güzellikleri içerisinde barından bir kent. Daha güzel bir Mersin yani Türkiye özelinde değil dünya genelinde bir Mersin için çalışacağız. Bu kentte adaletli hizmet yapıyorsak, vatandaşlarımızın yanında yer alıyorsak ve daha yaşanılabilir bir kent haline getiriyorsak, bu demektir ki en hayırlı hizmeti yapıyoruz. Hizmette asla adaletsizlik yapmadık. Adaletli olmayan payidar kalamaz. Ben yaptım oldu mantığı ile değil birlikte yönetişim anlayışı içerisinde çalıştık. Onun için bilgiye ve istişareye her zaman ihtiyacımız var. Bu kenti seviyoruz ve bu kentte yaşayan insanlarımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bilgi birikimimiz, siyasi ve belediyecilik tecrübemizle halkımızdan Mersinimize hizmet etmek için yetki bekliyoruz” dedi.

STK başkan ve yöneticileri de Tuna'nın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tuna'ya çıkmış olduğu bu yolda başarılar dilediler.