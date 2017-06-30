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30 Haziran 2017 13:10

Başkan Tuna; "Denizciliğe önem vermeliyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin’in deniz ile iç içe olan, büyük bir limana sahip kent olduğunu hatırlatarak, "Denizcilik alanında yaşanacak her güzel gelişme Mersin’i de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Başkan Tuna;

30 Haziran 2017 13:10


Tuna, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun, Türk denizciliğinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin, 1926 yılında Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında egemenliğini ilan ettiğini ve o dönemden sonra denizcilik sektörünün hızla geliştiğini kaydeden Tuna, "Kabotaj Kanunu, Türk denizciliği açısından ulaşımdan taşımacılığa, turizmden balıkçılığa kadar büyük bir önem taşımaktadır. Mersin’de deniz ile iç içe olan ve büyük bir limana sahip bir kenttir. Denizcilik alanında yaşanacak her güzel gelişme Mersinimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz. Denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözünü kendimize rehber edinerek, denizcilik sektörünün ülkemizde ve kentimizde gelişmesi için üstün çaba göstermeliyiz. Karasularımızın, kıyılarımızın kıymetini bilmeli, kamu kurumları ve bireysel olarak bu değerlerimizi korumalıyız” diye konuştu.


Kabotaj Yasasının Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir başarısı olduğunu da vurgulayan Başkan Tuna, “Denizlerde bağımsızlığımızın sembolü olan bu müstesna günü bize kazandıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve denizci şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, bu sektörde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.




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