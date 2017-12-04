Başkan Tuna, engellilerle bir araya geldi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi, Mersin Sakatlar, Görme Engelliler, Ortopedik Engelliler ve İşitme Engelliler Dernekleri ile birlikte organize edilen etkinlikte, Beyazay Derneği Mersin Şubesi öğrencilerinin zeybek oyunu ve Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği öğrencilerinin modern dans gösterileri, salondakilerden büyük alkış aldı. Toroslar Belediye Başkanı Tuna da engelli gençlerle birlikte zeybek oynayarak, onların mutluluğuna ve heyecanına ortak oldu.

Engelli öğrencilerin yaptığı resim ve el işi sergisinin de açıldığı etkinlik, Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği öğrencileri, işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Tuna, etkinlikte yaptığı konuşmada, Toroslar Belediyesi olarak engel tanımayan bireylere daha engelsiz bir yaşam sunabilmek için göreve geldikleri 14 yılda birçok proje ürettiklerini ve ilçe genelindeki fiziki şartları iyileştirdiklerini söyledi. Kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Tuna, “Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek için destek olmalıyız. Bu kapsamda engellilerimizin sosyal hayata, istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla birçok proje ürettik ve hayata geçirdiğimiz Engelliler Akademimizde onlara çeşitli branşlarda mesleki eğitimler veriyoruz. Yine Engelliler Akademimizin ön kısmında bulunan 6 dönümlük yeri onlar için bir botanik bahçesine dönüştürdük. Burada sebze ve meyvelerini ekecekler. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Engelliler Günü’nü sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir. Engelliler akademimizde, onların daha iyi rehabilite olabilmelerinde ve yeteneklerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak ne kadar proje var ise bilimin ışığında, hocalarımızın nezaretinde hepsini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu ise “Özel bireylerin ailelerinin en büyük kaygıları, çocuklarının yarınları ve gelecek korkularıdır. Bu tedirginliği aşmanın en iyi yolu eğitimdir, istihdamdır ve gelecek sağlamaktır. Bu çocuklarımızı kendi kendine yetebilen, meslek sahibi bireyler haline getirebilirsek bugün bütün ailelerin rahatlamış olduğunu görürüz. Başkanımız Hamit Tuna bu anlamda da bu özel çocuklarımıza birçok proje üreterek, mesleki eğitimler açtı ve yanlarında oldu. Bizlere her zaman destek oluyor. Allah razı olsun” diye konuştu.