Başkan Tuna, huzurevi sakinleri ve personeliyle bayramlaştı

Başkan Tuna, ilk olarak Mersin İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı. Daha sonra Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri ile idari binada hizmet veren işçi ve memur personeliyle bir araya gelen Tuna, Toroslar’ın değişiminde ve gelişiminde emek sarf eden ve alın teri döken tüm personeline teşekkür ederek, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Tuna, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Yardımlaşmanın ve kardeşliğin arttığı 11 ayın sultanı bir mübarek Ramazan ayını daha birlikte eda ettik ve bayrama ulaştık. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkma noktasında her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız var. Ramazan ayında sadece şehrimizden üç şehidimizi kara toprağın bağrına verdik. Yunus Emre’nin dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz” dedi.

Personeliyle birlikte vatandaşlara söz verdikleri hizmetleri yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tuna, “Amacımız, vatandaşlarımızın karşısına gönül rahatlığıyla çıkabilmektir. Onun için Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personelimiz bizim yüz akımızdır. Sahada koşan, sürekli hareket halinde olan bu müdürlüklerimiz idari binada hazırlanan projeleri hayata geçiren çok özellikli yapılardır. Dünden bugüne Toroslarımızda yaşanan değişim ve gelişimde emek sarf eden, alın teri döken tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz organize ediyoruz, planlıyoruz, projeye döküyoruz, sizler uyguluyorsunuz. Çalışma yol haritamızda bulunan sağlık, eğitim ve gençlik yönündeki hizmetlerimizi teker teker yerine getirdik. Mersin Şehir Hastanesi’nin ilçemizde bulunması da bölgemize ayrı bir katma değer sağlayacak diye düşünüyorum. Çevresinde yapacağımız yeni yapılanmalarla buraya ayrı bir güzellik katacağız. 14 yılda hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarımızla Toroslar artık kabuğunu yırttı. İlçemiz, herkesin gelip yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge haline geldi” diye konuştu.

“Hizmetler yapılır ama vatanımızın birliğine, beraberliğine, milletin ortak paydasına ve değerlerine sahip çıkmak daha önemlidir” diyen Tuna, “İnşallah bu bayram birlik ve beraberliğimizle bizi içten bölmek isteyen emperyalist güçlerin senaryolarını uygulatmaya çalıştığı vatan hainlerine bir ders olur. Küskünlerin barıştığı, dargınlıkların sona erdiği, güzel günlerin müjdecisi olan bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna, Mersinlilerin de bayramını kutladı

Mersinlilerin ve İslam Alemi’nin de Ramazan Bayramı’nı kutlayan Tuna, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görevlerinin başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileğiyle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”

Bayram süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamalarını ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerinin görev başında olacağını da hatırlatan Tuna, herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların, belediyenin Alo 153 Zabıta Şikayet Hattı’nı arayarak, zabıta ekiplerine bilgi vermelerini istedi.