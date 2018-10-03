Başkan Tuna, ilçe müftülerini ziyaret etti

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle Toroslar ve Yenişehir İlçe Müftülüklerini ziyaret etti.

Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun ve Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz'ü ziyaretinde, tüm İslam aleminin haftasını kutlayan Tuna, toplumun hizmet aldığı cami, okul ve sağlık ocağı gibi sosyal tesislere imkanları ölçüsünde katkı sunmaya önem verdiklerini söyledi.

Camilerin, bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren yerler olduğunun altını çizen Tuna, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki camilerin bakımı, boyaması ve temizliği başta olmak üzere birçok talebi yerine getirerek vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapmalarına vesile olmaya çalıştık. Cami ve din görevlileri birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca hizmet veren din görevlilerimiz, uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızı aydınlatırken, aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi de yerine getirmektedirler. Bu vesileyle aynı safta, omuz omuza hep birlikte ibadet ettiğimiz camilerimizde onurlu bir görev ifa eden din görevlilerimize başarılar diliyor, ebediyete intikal eden din görevlilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Camilerimizin yapımında ve onarımında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz ve Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun da Başkan Hamit Tuna'ya nazik ziyaret ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.