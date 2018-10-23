Başkan Tuna: "Mersin'i dünya kenti yapacağız"

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Mersinli hemşehrilerimizin de desteğiyle 2019 yerel seçimlerinin ardından bu güzel kentimizi dünya kenti yapacağız" dedi.

Haftasonu, Korukent Mahallesi'nde 45 bin metrekare alanda kente kazandırdıkları Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Tuna, burada piknik yapan vatandaşlarla buluştu. Şehir merkezine yakın mesafede bulunması ve doğal ortamıyla Toroslar ilçesinin yanı sıra merkez ilçelerin de yoğun ilgisini gören Gençlik Merkezi'nde piknik yapan ailelerle, çocuklarla ve gençlerle sohbet ederek, hal ve hatırlarını soran Tuna, "Halkımızla güzel bir gönül bağı kurduk. Onlar, bizim başımızın tacıdır” dedi.

Toroslar'da herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu, yeşili ve doğası ile iç içe olan, hasımların hısım olduğu, sporun, sosyal etkinliklerin, eğitim faaliyetlerin merkezi, kendi kendine yetebilen ve istihdam alanlarının oluşturulduğu modern bir kent oluşturduklarını anlatan Tuna, "Şimdi de inşallah vatandaşlarımızın takdiri ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla Mersinimize hizmet etmek istiyoruz. Mersinimizin her ilçesinde, her mahallesinde, esnaf ve STK ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve takdirlerini görüyoruz. Tabi ki bu da bizim çalışma şevkimizi daha da arttırmaktır. Toroslarımıza kazandırdığımız hizmetlerimiz bizim referansımızdır. İnşallah değerli Mersinli hemşehrilerimizin de desteğiyle 2019 yerel seçimlerinin ardından bu güzel kentimizi dünya kenti yapacağız" diye konuştu.