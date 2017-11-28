Başkan Tuna, Mevlid Kandili’ni kutladı

29 Kasım Çarşamba gününü, 30 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Başkan Tun, "Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, Hadis-i Şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bugün, hepimizin üzerinde durması gereken en önemli hususta, O’nun güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. İnşallah bu mübarek gecenin ülke ve İslam dünyası olarak içerisinde yaşadığımız sıkıntılı günlerin sona ermesine, zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine ve dünyada barışa vesile olmasını diliyor başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi.