Başkan Tuna öğrencilerle fidan dikti

Toroslar Belediyesi, dana yeşil Toroslar için ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor. Bu çerçevede, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin güneyi ile Botanik Parkı’nda fidanlar toprakla buluşturuldu. Başkan Tuna, önce kolej öğrencileriyle Halkkent Mahallesi’ndeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nin güney kısmındaki alanda bir araya geldi. TEMA Vakfı Toroslar Temsilciliği üyelerinin de katıldığı etkinlikte Tuna, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Tuna, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli sorunu haline gelen küresel ısınmanın etkisinin sona erdirilmesi için bol bol fidan dikerek gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, özellikle çocukların yeşile sahip çıkmaları anlamında hem emeklerinin geçecekleri bir ağaç dikim organizasyonu yaptıklarını hem de dikilmiş olan ağaçları korumaları yönünde bilinçlenmelerini sağladıklarını belirten Tuna, “Bu çalışmayı da her yıl kentimizdeki okullarımızla ve üniversitelerimizle yapıyoruz. Gelecekte doğal dengenin tesis edilmesi ve devam ettirilmesi için yeşili korumak, ona sahip çıkmak en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Gelecekte şehrimizde ve ülkemizde çocuklarımızın nefes alacakları mekanları oluşturmamız lazım” dedi.

“Yeşil alan miktarını 1 milyon 200 bin metrekareye çıkardık”

14 yılda yaptıkları planlı çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden bir milyon 200 bin metrekareye çıkardıklarını dile getiren Tuna, “Gelişen teknoloji, endüstri, sanayi, var olan tabiatımızı, yaşam yerlerimizi eksiltiyor. İnsan eliyle birçok değerimizi kaybediyoruz. Bu kaybedilen yerlerin yerine ağaç dikmek suretiyle yeşil alanlarımızın sayısını çoğaltmamız lazım. Toroslar Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 106 bin metrekare olan yeşil alan miktarını bugün 1 milyon 200 bin metrekareye ulaştırdık. İleride buralarda binaların sayıları çoğaldığında şehrimizin akciğeri dediğimiz yeşil alan ve parklarımız çok daha önem arz edecek. Yaptığımız çalışmalarla mutluyuz. TEMA vakfımızla her anlamda bilinçlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Amaç, burada alın teri döken, kazmayı küreği alarak bir ağacın nasıl zorluklar içerisinde dikildiğini gören öğrencilerimizde, emek geçince sahiplenme duygusunu çok daha öne çıkartmaktır” diye konuştu.

Yapımı devam eden Botanik Parkta 700 fıstık çamı toprakla buluşturuldu

Tuna, daha sonra da Korukent Mahallesi’nde 47 bin metrekare alanda oluşturdukları ve yapım çalışmaları hızla devam eden Botanik Parkı’nda, Toros Üniversitesi öğrencileriyle birlikte 700 fıstık çamını toprakla buluşturdu.

Mersin’de yetişen ender bitki türlerini sergileyecekleri Botanik Park Projesi ile amaçlarının, özellikle şehir hayatındaki çocukların ve doğal yaşama özlem duyan vatandaşların doğayla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Tuna, “Botanik parkımız, topoğrafya olarak da çok güzel bir mekan olacak. Doğal ortamda yetişen ne kadar cins bitki türü varsa burada barındıracağız. Toros Üniversitesi öğrencilerimizle daha önce de bir araya gelerek, ağaçlandırma çalışması yapmıştık. Bu sefer de Botanik Parkımızda bu çalışmamızı devam ettiriyoruz ve 700 tane fıstık çamını öğrencilerimizle diktik. Natürel taşlarla dere ıslah çalışmasını da yaptığımız bu alanımızda ağaçlandırma çalışması yapan öğrencilerimiz gelecekte okullarını bitirdikten sonra ‘bizim diktiğimiz ağaçlar orman olmuş’ diye övünecekler. Projemiz, 6 ay sonra daha güzel bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.