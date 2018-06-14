Başkan Tuna, personeliyle bayramlaştı

İlk olarak belediye idari hizmet binasında görev yapan işçi ve memur personeliyle bayramlaşan Tuna, daha sonra Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde personeline hitap eden Tuna, 15 yılı bulan belediye başkanlığı görevlerinde personeliyle 30’uncu dini bayramı eda etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Toroslar’ın değişiminde ve gelişiminde büyük emek sarf eden tüm personeline teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaptıkları çalışmalarda Toroslar’da başarıyı yakaladıklarını ve bu başarının sonucunda Toroslar’ı terk edilen değil herkesin hayal ettiği bir şehir konumuna getirdiklerini söyleyen Tuna, “Sizler, sahada çalışarak hayallerimizi, düşüncelerimizi ve projelerimizi hayata geçiren birlikte mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızsınız. Allah hepinizden razı olsun. Toroslarımızı aldığımız gün ile bugün getirdiğimiz nokta arasında farkı herkes fark ediyor. Bölgemizin albenisi arttı. Hedeflerimiz tabi ki bitmedi. Bulunduğumuz yeri işaretledik ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için daha çok yol yürüyeceğiz. Dinimizce de insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. Biz de hep birlikte insanlarımızın yaşam kalitesini 21’inci yüzyıl şartlarına uygun hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte yapıyoruz. Toplumda tek başına mutlu olmak mümkün değil. Toplamda mutluluğu bulursanız o yaşadığınız hayatta mutlu olabilirsiniz. Biz de toplamda mutlu olmayı insanlarımıza sağlamaya tabiyiz. Onun için tek başına değil, hep birlikte ilçemizi daha yaşanılabilir bir konuma getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Bayramlaşma törenine katılan Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Kursları (TORTEK) bünyesinde resim branşında eğitmenlik yapan Ressam Hülya Gülmez ise yağlıboya ile yeniden resmederek tablo haline getirdiği Başkan Tuna’nın makamında çekilen bir fotoğrafı hediye etti.