Başkan Tuna, personeliyle bayramlaştı

İlk olarak Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri müdürlükleri çalışanlarıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Tuna, daha sonra idari binada hizmet personeliyle bayramlaştı. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde personeline hitap eden Tuna, 15 yıllık görev süreleri içerisinde Toroslar’ın değişiminde ve gelişiminde büyük emek sarf eden tüm personeline teşekkür etti. Tuna, "Rabbim nasip etti, milletimiz teveccüh gösterdi ve 2004 yılında Belediye Başkanı olduk. Çalışma yol arkadaşlarımızla birlikte dün köy görüntüsü içerisinde olan Toroslarımızı bugün hizmetlerimizle, ortaya koyduğumuz vizyonumuzla nakış nakış işleyerek şehrin en hızlı gelişen, nüfusu en kalabalık olan bir ilçe konumuna getirdik. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve teknik özelliğimizle çok güzel işler yaptık.Sizler hayalimizi düşünceye, düşüncelerimizi projeye, projelerimizi icraata dönüştürüyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum.Sizlerle birlikte, üreten belediyecilik anlayışımızla, çalışma azmimizle Toroslarımız, zaman zaman il dışından gelen insanlarımızın da yoğun ilgisini çeken bir yaşam yeri oldu. Bu insanlarımızdan Toroslar’ı nereden nereye getirmişsiniz ifadesini duymak bizim için sizler adına büyük bir şereftir. Allah nasip ederse inşallah Toroslarımızın ve Mersinimizin gelişmesi yönünde sizlerle daha çok işimiz var. Yaptığımız her görevi işin hakkını vererek yapıyoruz. Bilge Kağan atamızın o veciz ifadesinden hareketle gündüz oturmuyoruz, gece uyumuyoruz.Ölesiye, bitesiye çalışıyoruz. Genişleyen coğrafyamızda 5 bin 200 hektardan 108 bin hektar alana çıkan Toroslarımıza sunduğunuz değerli hizmetlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.Elinize, yüreğinize sağlık.Ekmeğinizi alın teri yapıp evinize helal lokma götürüyorsunuz.Millet olarak her zamankinden daha çok kenetleneceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız ve kollayacağız.Bir ve beraber olursak, iri ve diri olursak bütün işlerin üstesinden geliriz inşallah.Allah bu coğrafya üzerinde Yüce Türk milletinin varlığını daim eylesin inşallah.Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Bayramların, barışın ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirten Tuna, Kurban Bayramı’nı idrak edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. “İnanıyorum ki bu bayram da sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği ve umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz” diyen Tuna, "Bayramlar, millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir. Millet olarak zor ve sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu dönemde Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine inancım tamdır. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.Bayram demeden gece gündüz vatani görevinde bulunan güvenlik güçlerimizin de bayramlarını kutluyor, millet olarak yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum. Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, İslam Alemi’ne ve Ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Tuna, 21-24 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde tüm birimlerinde tedbirleri aldıklarını, bayram süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamaları ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla da belediye ekiplerinin 7/24 mesai başında hizmetlerini sürdüreceğini hatırlattı. Tuna, "İlçemizde insan ve çevre sağlığına zarar verecek durumlara fırsat vermemek amacıyla Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri müdürlükleri ekiplerimiz Kurban Bayramı süresince mesaide olacaktır. Bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerini büyük bir özveriyle temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bayram boyunca da bu çalışmalarını arttırarak devam ettirecektir. Bayram sonunda bu yerlerimizde detaylı temizlik ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Vatandaşlarımız, bayram süresince Alo Zabıta 153 hatını veya 3227200/1270 numaralı telefonlarımızı arayarak istek ve şikayetlerini belediyemize bildirebilerler" ifadelerini kullandı.