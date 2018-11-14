Başkan Tuna, vatandaşlara narenciye suyu ikram etti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 17-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında vatandaşlara, taze sıkılmış narenciye suyu ikram etti.

'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır' sloganı ile Mersin Valiliği koordinasyonunda Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı organize edilecek festivalin hazırlıkları devam ederken, festivale destek veren kurumlardan biri olan Toroslar Belediyesi tarafından da hizmet binası önünde bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Narenciye ürünleriyle süslenmiş kaplumbağa, gitar, motosiklet, aslan ve zürafa gibi farklı mobil figürlerin yer aldığı etkinlikte, halkoyunları ekibinin gösterileri ise güne renk kattı. Yoğun ilgi gören programda, Başkan Tuna da narenciyenin tüketiminin yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla etkinlik alanına gelen çocuklara ve vatandaşlara, narenciye suyu ikram çeşmesinden taze sıkılmış limonata ikramında bulundu. Mobil figürlerin önünde çocuklarla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Tuna, "Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersinimizde 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Narenciye Festivali'ne tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Organizasyon kapsamında 25 farklı ülkeden gösteri gruplarının ve narenciye alım heyetlerinin geleceği festivalin, kent imajı açısından büyük bir misyonu üstlendiğine işaret eden Tuna, "6'ncı Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, kentimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için çok önemli bir projedir. Özellikle limon üretiminde Mersinimiz bir numaradır. Festival, limon, narenciye ve türevi olan cinslerinin Mersin'de üretildiğinin ispat etme noktasında da çok önemli bir adımdır. Narenciye tüketiminin arttırılması ve bu konuda bilinç oluşturulması, insanlarımızın düzenlenen bu etkinliklerle hafta sonunda bir araya gelmesi yapılan bu çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu da bizlere geçtiğimiz yıllarda göstermiştir. Kentlilik bilincinin oluşturulmasına da katkı sunan Mersin Narenciye Festivali'ne Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin tüm narenciye üreticilerine bol kazanç getirmesini diliyorum" diye konuştu.