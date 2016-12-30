Başkan Tuna, Yalınayak’ta arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kent genelinde yaşanan sel felaketi esnasında Arpaçsakarlar Mahallesi’nde akıntıya kapılarak kayıp olan 3 yaşındaki Miray Genç ve komşuları Sultan Uncu için sürdürülen, arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Dün sabah saatlerinde metrekareye yaklaşık 150 kilogram yağışın düşmesi nedeni ile Mersin’da yaşanan sel afetinde sel suları bir aileyi yok etti. Arpaçsakarlar Mahallesi’nde aracı ile sel sularına kapılan Serkan Genç ve eşi Fatma Genç yaşamlarını kaybederken, karı kocanın cansız bedenleri kilometrelerce uzakta bulundu. Çocukları Miray ve arabada bulanan komşuları Sultan Uncu için ise arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Belediye Başkanı Hamit Tuna da, Yalınayak Mahallesi’ndeki dere yatağında ve çevresinde gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katılarak, ekiplere destek verdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Tuna, aramalarda aracın ön kaputunu bulduklarını belirterek, "Yaşanan bu afetin ardından ne yazık ki çok acı bir gerçekle karşılaştık. Sabah saatlerinde Arpaçsakarlar Mahallemizde işlerine araçlarıyla gitmeye çalışan anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları ile arabada bulunan komşularının sele kapılarak kaybolduğunu öğrendik. Aracı ile sel sularına kapılan Serkan Genç ve Eşi Fatma Genç’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Araçta bulunan 3 yaşındaki yavrumuza ve komşuları Sultan Uncu’ya henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir an önce buluruz. Sel afetinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Tuna, sel afetinin ardından başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "24 saat görev başında olan ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik çalışmasının yanı sıra su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliye işlemlerini yapıyor. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cenab-ı Allah daha büyük afetlerden korusun” diye konuştu.