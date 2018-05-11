Başkan Tuna’dan annelere 65 bin çiçek

Pazar kutlanacak ’Anneler Günü’ öncesinde, Toroslar ilçesi başta olmak üzere il merkezindeki tüm resmi ve sosyal kurumlara çiçek gönderen Başkan Tuna, Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki kültür sanat kaldırımında anne ve anne adaylarına çiçek takdim ederek, anneler gününü kutladı. Tuna, toplumun şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen annelerin sadece özel günlerde değil, yılın her günü hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

“Geleceğimizi bugünün annelerinin yetiştirdiği ve yetiştireceği çocuklara emanet edeceğiz” diyen Tuna, annelere duydukları saygıyı ve sevgiyi ifade etmek amacıyla göreve geldikleri 14 yıldır Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirdikleri 65 bin çiçeği annelere hediye ettiklerini söyledi. Tuna, “Elleri öpülesi annelerimiz, hakkitan çok özel insanlardır. Çocuklarının sevgisini ömür boyu yüreklerinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisine layık olan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

Dağıtılan çiçeklerden almak için sıraya giren vatandaşlar ise Başkan Hamit Tuna ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, bu güzel jestinden dolayı da teşekkür ettiler.

Tuna, huzurevini ziyaret etti

Başkan Tuna, bu pazar kutlanacak ’Anneler Günü’ öncesinde Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret etti. Ziyaretinde huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek, belediye fidanlığında yetiştirdikleri çiçekleri takdim eden ve ’Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Tuna, dünyadaki tek karşılıksız sevginin anne sevgisi olduğuna dikkat çekti.