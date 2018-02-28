Başkan Tuna’nın kayınvalidesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Nazmiye Özer, Arpaçsakarlar Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına dualarla defnedildi. Özer ailesini acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin’in yası sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, mahalle muhtarları ve belediye personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Oldukça üzgün olduğu gözlenen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Özer ailesi ile birlikte tören sonrası taziyeleri kabul etti.