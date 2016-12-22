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22 Aralık 2016 11:35

Başkan Turgut: "Şehrimizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz"

Başkan Turgut:

22 Aralık 2016 11:35

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Belediye olarak hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken çok planlı ve titiz bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Başkan Turgut, Silifke Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katılarak, Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman ve yürütme kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Mürüvvet Hanım Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kent Konseyi üyeleriyle fikir alış verişinde bulunan Başkan Turgut, “Bilindiği gibi kentimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Belediye olarak 88 mahallesi ve yüzölçümüyle Mersin’in en büyük ilçesiyiz. Belediye olarak hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken çok planlı ve titiz bir şekilde çalışmaktayız. Tabi bu nokta da siz gönüllü ve değerli kent konseyi arkadaşlarımızın çalışmaları bizim için son derece önemli. Sizlerin fikirleri ve ortaya koyduğu çalışmaları, belediye meclisimizde gündeme getirerek, şehrimizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz” diye konuştu.
Kent Konseyinin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Mustafa Turgut’u bilgilendiren Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman ise şunları kaydetti:
"Belediye Başkanımız ile ilçemize yapılmış ve yapılabilecek yatırımlar ile hizmetleri konuşarak, Kent Konseyi’mizin çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Kendisi de zaten yönetim çalışmalarımızı yakinen takip ediyor ve konsey olarak taleplerimizi, sıkıntılarımızı birebir iletebiliyoruz. Yoğun bir tempo içerisinde ve fırsat buldukça bizleri yalnız bırakmıyor. Toplantılarımıza katılarak, kentimizin vizyonu ve gelişmesi konusunda fikir alış verişi yapıyoruz.”



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