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01 Ağustos 2018 08:06

Başkan Yılmaz 112 ambulans sayısının arttırılmasını istedi

Mersin’in Mut ilçesine 112 acil merkezinde İlçeye hizmet veren 3 adet ambulansın yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Nebi Yılmaz, İl Müdürlüğünden en az ilçeye 3 adet daha 112 Acil Ambulansı göndermesini istedi.

Başkan Yılmaz 112 ambulans sayısının arttırılmasını istedi

01 Ağustos 2018 08:06



Yetersiz ambulans insanların hayatını karartıyor diyen Başkan Yılmaz, "Şu an ilçemizin 102 Mahallesi var. Bunlarla birlikte yerleşim alanlarını da içine kattığımızda toplam 178 Mahalle oluyor. Çok geniş bir arazi yapısına sahibiz. Ayrıca Ermenek ve Gülnar ilçeleri de vakalarını ilçemize getirmekte. İlçemizin nüfusu ise gittikçe artmakta. Buna bağlı olarak ilçenin Silifke ilçesini Karaman iline bağlayan karayolu üzerinde hassas noktada bulunması nedeni ile ilçede ki 3 adet ambulansın yetersiz olduğu görülmektedir. Özellikle yoğunlaşan araç trafiğinde sık sık trafik kazaları yaşandığı bir ilçede 3 ambulans yetersiz kalıyor. Bir trafik kazası ve normal bir hastana üç adet ambulans gittiği anda Allah korusun kalp krizi nedeni ile acil Hastaneye gelen hasta ambulans beklerken canından oluyor. Bu sorunun yetkililer tarafından acil olarak çözülmesini istiyoruz” dedi.



Vatandaşların bilinçlenmesi ile yoğun taleple boğuşan Ambulansta ki sağlık personelleri, sık sık aşırı hasta olması nedeni ile mesai saati düşünmeden yoğun tempoda çalışmaktalar diyen Başkan Yılmaz, “112 acil ambulansın sayısı ile birlikte sağlıkçı personellerinde arttırılarak hem hastanın hayatının riske edilmeyeceği, hem de 112 acil ambulanslarının artması ile sağlıkçıların da hastaları riske etmeden görev yapacaklarını” söyledi.




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