Başkan Yılmaz: "Kardeşliği pekiştirdik"

Başkan Yılmaz, aşure gününde kardeşliği pekiştirdiklerini belirterek, "Mübarek Muharrem Ayında, Yüce Allah'ın on peygamberine, on farklı ikram ve ihsanda bulunduğu, ol deyince insan aklının alamayacağı nice mucizenin olduğu ve bunların da Muharrem ayı içerisindeki Aşure Gününde olması münasebetiyle, Nuh'un gemisindeki nimetlerin akıldan çıkarılmadan Rabbimize şükürden bir an olsun eksik kalmamak adına, onun kutsiyetini, gücünü ve merhametinden nasiplenmek için, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yaşatmak için etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

Aşurenin birlik ve beraberliği, kaynaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirten Başkan Yılmaz, bu güzel geleneği yaşatan birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından mahalle sakinleri kazanlarda hazırladıkları aşureyi misafirlere ikram etti.