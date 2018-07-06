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06 Temmuz 2018 16:23

Başkan Yılmaz’dan kırsal mahalle ziyaretleri

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, ilçeye bağlı Çivi, Ballı, Aşağı Köselerli ve Evren mahallelerine giderek vatandaşların sorularını dinledi.

Başkan Yılmaz’dan kırsal mahalle ziyaretleri

06 Temmuz 2018 16:23


Çivi Mahalle Meydanı’nda, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, mahalle muhtarı Ali Osman Turcan, Ballı Mahalle Muhtarı Halil Yılmaz ve vatandaşlar tarafından karşılandı.


Mahalle sorunları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, sorunları tek tek not alarak en kısa zamanda istenen hizmetlerin yapılacağını söyledi.


Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, "Kırsal mahalle sakinlerimizi, köylerinde ziyaret ederek, sorunlarını ve isteklerini ilk ağızdan dinlemek istedik. İletilen talepleri değerlendirmeye alıyoruz. Acil çözüm gerektirenleri tespit edip, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır" diye konuştu.




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