Başkan Yılmaz'dan, krizdeki takıma yardım çağrısı

Grupta mücadele eden Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un maddi krizde olduğunu belirterek, ilçedeki oda başkanları ve ilçe halkına yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Yılmaz, Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un bu sezon 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi aldığını, bunun tek sebebinin maddi imkansızlık olduğuna dikkat çekerek, "Sezon bitimine kadar 2 milyonu aşan masrafı karşılayamaz duruma geldik. Oda başkanlarının hiç faydası yok bu konuda onları uyarıyor ve ilçemizin takımı olan Mut İdman Yurdu Belediye Spor"a sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.

Mut İdman Yurdu Belediye Spor'u önce Süper Amatör Liee sonra Bölgesel Amatör Lige çıkarttıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Mut ilçesinde sporseverler çok fazla. Futbol hoşlarına da gidiyor. Ama benim tarafımdan baktığınız zaman severek ilgilendiğim bir şeyi zaman zaman sevmeyeceğime ve de bundan sonra hiç sevmeyeceğime dair endişelerim var. Benim dönemimde Bölgesel Amatör Lige kadar yükselttiğimiz bir takımı Mut ilçesi sahip çıkar herkes üçer lira beşer lira verir destekler diye düşünmüştük. Kimse desteklemeyince şuan kriz durumunda bundan sonrada böyle giderse kriz kötü olacak” diye konuştu.

Geçen sezonun maliyetinin 2 milyon liraya ulaştığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Belediyenin resmi olarak yardımı ise 226 bin lira. Yani 1 milyon 800 lirayı vatandaştan toplamamız lazım buda zor gözüküyor. Büyük bir ihtimal ikinci devre açık ara tökezlemeye başlar çünkü geçen sene bölgesel ligi şapka değiştirerek kapattık. Yönetimin kulübe destek verip parasını geri alamadığı insanlar var. Yani bu sıkıntı 10 kişiye kaldığı zaman bir gün krizin büyüğü patlayacak. Belediye olarak bir kaynak arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Buda beni kara kara düşündürüyor” dedi.

Maddi sıkıntının ister istemez oyuncuları çok olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Kulübün şuan günü geçmiş borcu yok ama 800 bin liralık transfer yapmışsın daha 150 bin lirasını ödemişsin. Seyirciler deplasmana otobüs istiyor ama deplasmanda futbolcunun karnını doyuramıyoruz nasıl onlara otobüs bulalım” şeklinde konuştu.

İlçedeki odaların ise takıma hiçbir faydası olmadığını yineleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Haftanın birinde deplasmana takımı odanın biri götürsün diğer hafta öbürü ama yok. Kurumsal anlamda hiç yardım eden oda yok. Belediyeden 226 bin lira para yardımı yapıyorsun ama ticaret odasına bakıyorum ve diğer odalara bakıyorum 1 lira yardım etmiyorlar. Mut ilçesinde oda başkanları olarak takıma yardım yapmayan bir odalarımız var. Soruyorum oda başkanlarına Mut İdman Yurdu'nun neden M'sinde dahi yoksunuz. Aslında başka sıkıntılar var ben oralara girmeyeceğim. Odalar ve ilçe halkına buradan sesleniyorum. Elinizi cebinize atın ve takımı krizden kurtaralım.”