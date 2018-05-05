Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 15:49

Başkanlara Tarsus Karpuzu ikram edildi

Mersin’in Tarsus İlçesinde düzenlenen Eshab-ı Kehf’te Hıdırellez etkinlikler kapsamında kente gelen konuk belediye başkanlarına ve milletvekillerine Tarsus karpuzu ikram edildi.

Başkanlara Tarsus Karpuzu ikram edildi

05 Mayıs 2018 15:49


Mehteran Takımın gösterisini izleyen Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte belediyenin yaptığı hizmetleri inceledi.


Ziyaretler sırasında semt pazarında geçen konuklara esnaflardan Hüseyin Uşar, karpuz ikram etti.


Uşar, “Hüseyin Sözlü Başkanımız “Bırakın gazlı mazotlu içecekleri” sloganın aklıma geldi. Konuklarımıza bizde Tarsus karpuzu ikram ettim. Hüseyin Sözlü başkanımız sağolsun kendi elleriyle konuklara karpuz ikram etti” dedi.


Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, konuk belediye başkanlarına ve milletvekiline yaptıkları hizmetlerin bir kısmını yerinde gösterdiklerini, kendilerini yalnız bırakmayan başkanlara ve kendilerine karpuz eden esnafa teşekkür ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç