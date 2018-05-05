Başkanlara Tarsus Karpuzu ikram edildi

Mehteran Takımın gösterisini izleyen Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte belediyenin yaptığı hizmetleri inceledi.

Ziyaretler sırasında semt pazarında geçen konuklara esnaflardan Hüseyin Uşar, karpuz ikram etti.

Uşar, “Hüseyin Sözlü Başkanımız “Bırakın gazlı mazotlu içecekleri” sloganın aklıma geldi. Konuklarımıza bizde Tarsus karpuzu ikram ettim. Hüseyin Sözlü başkanımız sağolsun kendi elleriyle konuklara karpuz ikram etti” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, konuk belediye başkanlarına ve milletvekiline yaptıkları hizmetlerin bir kısmını yerinde gösterdiklerini, kendilerini yalnız bırakmayan başkanlara ve kendilerine karpuz eden esnafa teşekkür ettiğini söyledi.