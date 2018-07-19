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19 Temmuz 2018 10:54

Batan mülteci gemisinde hamile kadın ve karnındaki bebeği de hayatını kaybetti

KKTC ile Taşucu arasındaki uluslararası sularda batan mülteci gemisinden kurtarılan 102 kişi Silifke’de ağırlanıyor.

Batan mülteci gemisinde hamile kadın ve karnındaki bebeği de hayatını kaybetti

19 Temmuz 2018 10:54

2’si ağır 23 kişinin hastanede tedavileri sürerken, 102 kişinin ise ifadeleri sürüyor. Hayatını kaybeden 19 kişiden birinin hamile olduğu, hastanede yapılan incelemede çocuğun da öldüğü belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, KKTC’nin Karpuz Yarımadası Yeni Erenköy sahili açıklarında, uluslararası sularda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı. Türkiye ve KKTC’’den ekiplerin müdahale ettiği tekneden 103 kişi sağ olarak kurtarılırken, 18 mültecinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan mültecilerden durumu ağır olan 1 kişi helikopter ile Kıbrıs’a götürülürken, diğer yaralı 102 kişi ise Silifke Seka Limanı’na getirildi. Ayrıca hayatını kaybeden 19 kişi de Sahil Güvenlik botlarıyla limana getirildi.



Hayatını kaybedenlerden biri hamile


Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu iyi olanlara yemek ikramı yapıldı. Hayatını kaybedenlerden birinin hamile olduğu, hastanede yapılan incelemede çocuğun da öldüğü belirlendi. Hayatını kaybedenler cumhuriyet savcılarının incelemesi sonrası Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Durumu iyi olanlar ise Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda misafir edildi. Bugün savcılar tarafından ifadesi alınacak mülteciler, Mersin’e gönderilecek.


Denizde ise arama tarama çalışmaları devam ediyor.




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