Bayramda orman yangınlarına dikkat

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberinde Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanı Mithat Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile birlikte Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda helikopterle incelemelerde bulundu.

Yangın söndürme ekipleriyle de bir araya gelen Karacabey, mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Bayram süresince vatandaşların özellikle tatil bölgelerinde daha çok yoğun bulunmaları sebebiyle yangın hassasiyetinin biraz daha artacağına işaret eden Karacabey, "Ekiplerimizle bayram öncesi ve sonrasında teyakkuz halindeyiz. 24 saat görevlerinin başındalar. Hem kulelerimizdeki arkadaşlarımız gözetleme yapıyor hem de ekipteki arkadaşlarımız her türlü yangın ihbarına karşı hazır vaziyette bekliyorlar. Bizde bayramı ekiplerimizle beraber geçirmek maksadıyla Adana, Hatay ve Mersin’deki ekiplerimizi ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

Bayram dolayısıyla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Karacabey, "Özellikle sönmemiş sigara izmariti atmamalarını, mesire alanlarının dışında piknik yapmamalarını, yaktıkları piknik ateşlerini söndürmeden ayrılmamalarını özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Orman yangınlarında başarı etkilerinin en büyük unsuru erken müdahaledir"

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınlara erken müdahale etmelerinden dolayı kutlayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Sahil bölgelerinde yangına 15 dakikayı geçen müdahale süremiz hiç yok. Ben bu gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımı bir kere daha tebrik ediyorum. Yangın söndürmede başarı etkilerinin en büyük unsuru erken müdahaledir. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Erken müdahale yapabilmek içinde erken haber alabilmek gerekiyor. Erken haber alabilmek maksadıyla kulelerimiz ile beraber, ilk müdahale araçlarımızı kritik havalarda devriye gezdiriyoruz. Bu son derece önemli. Birileri görüp haber verip ekip hareket edinceye kadar geçen süre bizim için çok önemli. Orman yangınlarında en kritik süre ilk 10-15 dakikadır. O nedenle biz devriye gezdiğimizden gördüğümüz yerde müdahale ediyoruz. Bunun neticesinde de bugünkü başarımızın sonuçlarını elde ettik."