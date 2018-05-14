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14 Mayıs 2018 12:37

Bebek bekleyen kadınlara ‘Doğuma Hazırlık’ kursu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bebek bekleyen kadınlar için ‘Doğuma Hazırlık’ kursları başlatıldı.

Bebek bekleyen kadınlara ‘Doğuma Hazırlık’ kursu

14 Mayıs 2018 12:37

Kursta eğitimleri doktor, ebe, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler veriyor.


Mersin’in Tarsus ilçesinde Medical Park Hastanesi tarafından, hamile kadınlara yönelik olarak ‘Doğuma Hazırlık’ kursları başlatıldı. Hastanenin toplantı salonunda gerçekleşen kurslarda kadınlara hamilelik sırasında dikkat edilmesi gerekenler, beslenme kuralları ve yaşanabilecek psikolojik değişimler hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca hamile pilatesi ve nefes egzersizi yapılıyor.


Katılımın ücretsiz olduğu kursta eğitimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Melih Akkuş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, Ebe Adile Karadoğan, Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan ve Fizyoterapist Fatma Yücel veriyor.


Kadınların iki ders halinde 4’er saat eğitim aldığı kurslara kayıt olmak ve bilgi almak isteyenler ‘0506 581 33 19’ numaralı telefonu arayabilecek.




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