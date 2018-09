Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazır

Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı, Mersin'de girdiği kampı tamamladı. 16-22 Eylül tarihlerinde Amerika'da yapılacak olan Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan sporcular Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut, şampiyonada ilk 3 içinde yer alma hedefinde.

Türkiye'de ikinci kez yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda şampiyon olan Miray Ulaş ile Hasan Hüseyin Akbulut, Milli Takım'a seçildi. Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar yönetiminde Mersin'de kampa giren sporcular, 15 gün boyunca şampiyonaya hazırlandılar. Bugün itibarıyla kampı tamamlayan başarılı sporcular, şampiyonada ilk 3 içinde yer alma hedefinde. Kamp çalışmaları ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Miray Ulaş, kampın güzel geçtiğini belirterek, “15 gün boyunca antrenman yaptık. Çünkü yurt dışındaki rakiplerimiz yıl boyunca haftanın 3-4 günü antrenman yapıyorlar. Bizim tekneler gelmeden önce böyle bir şansımız yoktu. Bedensel Engelliler Federasyonu sayesinde teknelerimiz geldi, bu sene kampta biz de bu teknelerle çalışabildik. Bu kampta açığımızı kapattık. Eksiklerimiz vardı, onları tamamladık. Kamp boyunca sürekli antrenman yaptık. Artık Dünya Şampiyonası'na hazırız. Hedefim ilk 3 içinde yer almak. İlk 3 içinde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Asıl hedefimiz de olimpiyatlarda derece yapmak” diye konuştu.

Akbulut: "Hedefim; Dünya Şampiyonası'nda madalyaya oynamak"

Hasan Hüseyin Akbulut ise kamp dönemini çok iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Cemal ve Armağan hocalarımızla beraber bu 15 günlük süreyi çok başarılı, olumlu değerlendirdik. Rüzgarımız da yeterli düzeydeydi. Neredeyse her gün sudaydık ve eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geldiği kadar antrenman yaptık. Hedefim; Dünya Şampiyonası'nda madalyaya oynamak. Bu benim Hansa 303 teknelerinde yarışacağım ilk Dünya Şampiyonası. Teknede daha eksiklerim var ve bunları tamamlamak içinde önümde zaman var. Bu yarışlarda ilk 10'un içinde olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2019 yılından sonra ise her yarışta dereceye oynamaya çalışacağım” dedi.

Özdiyar: "Aksilik olmasa 2 sporcumun da iyi derece alacağından eminim"

Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar da 15 gündür Mersin'de zorlu çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Sıkı bir çalışma yaptık. Kampımızı tamamladık. Bu kampta açıklarımızı düzelttik, daha da ileriye gittik. Şansımıza da çok güzel rüzgarlar vardı. Bu rüzgarlarla çok sıkı ve yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Şu anda Amerika'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırız. Bu son antrenman ve kampla daha da umutlandık, daha da güçlendik. Bu teknelerle birçok antrenman eksiğimizi kapatarak, daha üst seviyeye çıktık. İnşallah çok büyük teknik aksilikler çıkmasa 2 sporcumun da çok iyi derece alacağından eminim. Bunun için de çok sıkı ve özveriyle çalışma yaptık. Bu tekneler bizde yoktu ve biz gidip yarıştan 2-3 gün önce tekne kiralayıp, çalıştığımız için istediğimiz gibi yapamıyorduk. Şu anda o kadar şanslıyız ki bu 15 günlük kampta bütün teknelerin ince ayarları, tekniklerini, çalışmalarımızı üst seviyeye çıkardık. Bu kampta her türlü antrenmanı yapabildik. Sporcularımız da bu tekneye alışıp, daha güçlü bir hale geldiler" diye konuştu.