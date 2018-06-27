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27 Haziran 2018 10:04

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye’de bu yıl ikincisi düzenlenen ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ Mersin’in ev sahipliğinde başladı.

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası başladı

27 Haziran 2018 10:04


Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile bu yıl 25 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin Balıkçı Barınağında başladı. Türkiye de ilk kez geçen yıl mayıs ayında birincisi yine ilimizde düzenlenen şampiyonada, Türkiye geneli 21 bedensel engelli sporcunun katılımı ile junior, bayanlar ve erkekler olmak üzere üç farklı kategoride milli takımlara seçilebilmek için kıyasıya mücadele edecek.


Altı gün sürecek olan ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ sonunda dereceye girecek olan sporcular, milli takımlara seçilerek Türkiye’yi 16-22 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika’nın Sheboygan kentinde düzenlenecek olan 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak. Eleme yarışları ile başlayan ‘Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.




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