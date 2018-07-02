Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 09:20

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye’de ikinci kez Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

02 Temmuz 2018 09:20


Mersin Valiliği Himayelerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile Mersin’de düzenlenen, ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 6 gün boyunca junior, bayanlar ve erkekler olmak üzere üç farklı kategoride milli takımlara seçilebilmek için 21 bedensel engelli sporcunun kıyasıya mücadele verilen şampiyonada, bayanlarda Miray Ulaş, erkeklerde Hüseyin Akbulut gençler ise İbrahim Köseler birinci oldu.


Yapılan ödül töreninin ardından ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ sonunda şampiyonada dereceye giren sporcular Milli takımlara seçilerek, 16-22 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika’nın Sheboygan Kentinde düzenlenecek olan 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonasında (2018 Para World Sailing Championships) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç