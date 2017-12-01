Belediye başkanları ’Dünya Engelliler Günü’nü kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ’Engelliler Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli vatandaşları toplumsal yaşama katacak, istihdama kazandıracak proje ve çalışmaların yanında olduklarını söyledi. Pamuk, “Engellilik meselesi yalnızca engelli insanlarımızı ve ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir konudur. Engelli insanlarımız ve yakınları ile empati kurabilmeliyiz. Çünkü unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.

Engelli vatandaşların topluma kazandırılması, istihdamlarının arttırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki her türlü projeyi desteklediklerini kaydeden Pamuk, “Yerel yöneticiler olarak, engelli insanlarımızla ilgili hizmetler noktasında üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak Mersin’de ilk kez başlattığımız ve büyük önem verdiğimiz sosyal projelerimizden biri olan ’Evde Bakım Hizmeti’ kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetlerini sunuyoruz. Onlardan aldığımız hayır duaları, bizim için en büyük mükâfattır" diye konuştu.

Tuna: "Engellilerimizin, geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerini sağlamalıyız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise açıklamasında, "Engellilerimizi topluma kazandırmak ve üreten insanlar haline getirmek bizlerin en önemli görevidir” ifadesini kullandı.

Toroslar Belediyesi olarak, engellilerin sorunlarına sahip çıkarak doğru ve kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydeden Tuna, “İlçemizde engelsiz yaşamın zeminlerini oluşturmanın yanı sıra onlarla birlikte kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde buluşuyor, eğitim faaliyetlerine destek veriyor ve hayallerine ortak olmaya çalışıyoruz. Amacımız, onların geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Tuna, “Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. O yüzden bizde bu olaya çok hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.