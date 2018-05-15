Belediye başkanları Ramazan kutlaması

Kocamaz, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ramazan’ın, sabrın selamete, sofraların birlik ve beraberliğe dönüştüğü, ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği en mukaddes ay olduğunu belirterek, "Şehr-i Ramazan, kulların tövbe ettiği, sabrını oruçla sınadığı, yüce Allah’a yönelerek gönüllerini huzurla doldurduğu en değerli zamandır, aydır. Şükürler olsun ki, hayırlara vesile olan bu kutsal ayı, bir kez daha hep birlikte yaşayacağız. Rabbimiz, bereketiyle birlikle gelen bu güzel ayda, nefsimizi terbiye etmeyi, aşımızı kardeşlerimizle paylaşmayı ve feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında zulüm altında bulunan Filistin’deki ve tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin yaşadıklarından ötürü derin üzüntü duyduğumuzu belirtiyor, varlığı ebedi olan, adaletli yüce Allah’ın merhametine sığınıyoruz. Tüm dualarımızla onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Mübarek Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu ve hikmetini yaşadıklarını belirten Başkan Tuna, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Ramazan ayının Toroslarımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçirilmesini temenni ediyorum. Dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayına ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu sene de Ramazan sofralarımızı ve sohbetlerimizi vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız ve özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin gıda ihtiyaçları konusunda yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.