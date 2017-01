Belediye hizmetlerinde teknolojik çözümler dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gelişen teknolojiyi her alanda kullanıp hizmete sunmaya çalışıyor. Özellikle ulaşım ve halkla ilişkiler alanında son teknoloji ürünü cihazlarla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırıyor hem de çalışmalarını daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda modern bir ulaşım sağlamak ve trafiği rahatlatmak için akıllı kavşaklar, akıllı duraklar, otobüsüm nerede, akıllı bisiklet, akıllı geçiş sistemi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen önemli projelerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Mersinlilerin istek ve önerilerinin daha hızlı cevaplanabilmesi, uzak şehirlerde olanların şehri daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla da teknolojiden faydalanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sayede kentin geleceğe taşınması için üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in tanıtımı açısından dikkat çeken projelerinden biri olan ve Mersin’in internet ortamında 360 derece sanal tur yöntemi ile görülebildiği VR Mersin projesinde, kent genelinde 272 noktada hava, kara ve gece-gündüz çekimleri yer alıyor. Proje ile kullanıcılar dünyanın her yerinden internet aracılığı ile Mersin’in sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar, web sitesi üzerinden, Mersin sınırlarındaki 272 noktayı büyük bir açık hava müzesi gibi, 360 derece sanal tur yöntemi ile izleyebilirken, sistem Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere dört farklı dil seçeneği ile hizmet veriyor. Proje kapsamında hazırlanan Mersin tanıtım filmi, 2016 yılı Eylül ayında dünya çapında en iyi “TravelByDrone.com videosu” seçildi. Projenin resmi web sitesi olan ‘vr.mersin.bel.tr’ de IAVA tarafından her yıl ABD’de düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası ödüllerinden biri olarak gösterilen W3 Awards 2016’da, ‘Mobil Sayfa ve Aplikasyon Seyahat Dalı’ ve ‘Online Videolar Seyahat Dalı’ kategorilerinde dünya ikinciliği elde etti.



KentBis’e yoğun ilgi var

Mersinlilerin doğa ile iç içe, çevreci ve trafik stresinden uzak bir şekilde ulaşım sağlaması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ortak imzası ile hayata geçen Mersin akıllı bisiklet uygulamasına (KentBis) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kültür Park içerisinde, 6 kilometrelik bir alanda toplam 6 noktaya yerleştirilen istasyonlarda 150 bisiklet vatandaşlara hizmet veriyor. Kredi kartı ve KentBis kart kullanılarak her istasyonda bulunan kios sistemleri aracılığı ile kiralanan bisikletler, hizmete sunulduğu günden bu yana 16 bin 438 kez kullanıldı. Ayrıca KentBis’in kayıtlı 2 bin 700 üyesi bulunuyor.

Artırılan sefer sayıları ile eskiye nazaran daha rahat bir ulaşıma kavuşan mahallelerde, ulaşım hizmetinden daha fazla verim alabilmek için otobüs durakları da teknoloji ile donatıldı. Tüm teknolojik yenilikleri içinde barındıran ‘akıllı duraklar’da LCD/LED tabanlı dijital yolcu bilgilendirme alanları ve biletmatik cihazı şehir mimarisine uygun olarak tasarlandı. Kentte 15 noktada yer alan akıllı duraklardan şu anda 3 tanesi aktif durum kullanılıyor. Bunun yanı sıra otobüslerin hareket saatleriyle ilgili, durakta bekleyen yolcuların gideceği istikamet doğrultusunda, otobüsün yolcunun bulunduğu yere kaç durak uzaklığında olduğunu yön seçeneğini seçerek görebilmesi için akıllı telefonlara kentkart mobil uygulaması ve Mersin ulaşım mobil uygulama programları indirilerek bu hizmetlerden faydalanılıyor.



Dinamik kavşak kontrol sistemi

Mersin’in önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kavşaklarda ‘dinamik kavşak kontrol sistemi’ uygulamasını başlattı. Sistem sayesinde kavşaklardaki anlık sinyal düzeni görüntülenirken anında müdahale ve şehrin trafik yoğunluğu haritasının çıkarılması da mümkün oluyor. Forum, Dikenli Yol ve Muğdat kavşaklarında kurulumu tamamlanan dinamik kavşak kontrol sistemi, Haberleşme ve Sinyalizasyon Şubesi tarafından 7/24 esasına göre takip ediliyor. Dinamik kavşak kontrol sistemi, kavşağa yaklaşan ambulans, itfaiye ve benzeri gibi İl Sağlık Müdürlüğü araçlarının GPS’lerini algılaması özelliğiyle de büyük dikkat çekerken, sistem kavşaktaki trafik lambasının yeşil ışığa dönmesini sağlayarak bu araçlara geçiş üstünlüğü de veriyor. Mersin’de 3 kavşağa yerleştirilen dinamik kavşak kontrol sisteminin, şehrin diğer kritik kavşaklarına da kurulumunun yapılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.



Engelli ihtiyaçları için veri tabanı oluşturuluyor

Mersin ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engellilerin istatistiki verilerine ilişkin veri tabanı oluşturularak, engellilerin ihtiyaçları tespit ediliyor ve ilgili yerlere yönlendiriliyor. Proje sayesinde ihtiyaç halinde olan engellilerin durumuna uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul, rehabilitasyon merkezi, vb. yerlere ulaşım imkanı sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engeliler Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunan engelliler için de engelli birey bilgi formu ile veri tabanına girişleri yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından veri tabanında kayıtlı engellilere ev ziyareti yapılarak Engelli Bilgi Formu doldurulması için merkez ve ilçelerde çalışmalar sürdürülüyor. Veri tabanında 17 bin 751 engelli bireyin kaydı bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımına açık olan 444 2 153 Çağrı Merkezi sistemi ile Anamur’dan Tarsus’a kadar Mersinlilerin her türlü istek, öneri ve şikayetleri merkeze 7/24 iletilebiliyor. Sistem sayesinde istek ve sorunlara çok kısa bir sürede yanıt verilerek kaliteli ve hızlı hizmetin önü açılmış oluyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan merkezde 27 kişilik ekip görev yaparken 18 aylık süreç boyunca toplam 78 bin 360 çağrı alınarak, bunlardan 76 bin 386’sına olumlu yanıt verildi ve çağrıların ilgili birimlere yönlendirmeleri yapıldı. Bu çağrılardan bin bin 200’ü olumsuz sonuçlandı, 774 tanesi ise sonuçlanmayı bekliyor.



Belediye whatsapp ihbar hattı da kurdu

Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer hizmeti ise whatsapp ihbar hattı. Vatandaşlar 0533 155 2 153 nolu whatsapp hattına kentin eksik gördüğü yanlarını fotoğraflayıp gönderebiliyor. Mersin’de yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikâyet ve önerilerini Belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında Mersin’de tarıma yaptığı yatırımlarla, üretimin karlılığı ve kalitesine değer katıyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi” ile üreticinin, meteorolojik zararlardan alacağı etkiyi minimum düzeye indirmesi ile üreticinin yüzünü güldürüyor. Proje sayesinde Mersin’de 8 ilçede 12 istasyon kurulan istasyonlar ile tarımsal riskler önceden tahmin edilerek üreticinin zararı en az seviyeye indiriliyor. Aktif halde bulunan istasyonlardan alının meteorolojik zararlılara yönelik bilgiler, üreticilere SMS yolu ile bildiriliyor.