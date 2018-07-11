Belediye tamirhanesi sanayi sitesi gibi çalışıyor

Geçtiğimiz yıl bin 276 araç, atölyelerden bakım ve onarımdan geçti.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, her türlü tamir bakım ve onarım işlerini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl belediye araçlarında yaşanan bin 276 arıza destek hizmetleri atölyesinde onarıldı. Oto elektrik, araç tamir ve lastik gibi çeşitli alanlarda yapılan onarımlar önemli ölçüde ekonomik kaynağın kurumda kalmasını sağlıyor.

"Tüm işlerimizi belediye bünyesinde yapıyoruz"

Düğün ve cenazelerde malzeme temininden, malzeme alımına kadar birçok alanda çalışma yaptıkları bilgisini veren Mezitli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Özkan Temur, “Elimizdeki ekipmanlar dahilinde belediyemize hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Araç, sandalye, çadır temini sağlamanın yanında belediyemize ait tüm klima gibi ekipmanların bakımı ve tamirini yapıyoruz. Atölyelerimizde çözebildiğimiz tüm işleri belediye bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Küçük çaplı pazar ve reklam tabelası işlemlerinin tamamı bünyemizde gerçekleştiriliyor” dedi.

Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına çalışma yaptıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, “Çalışmalarımızı sürdürürken belediyemizin kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Pek çok faaliyeti kendi bünyemizde çözerek, kaynaklarımızı büyük yatırımlara kanalize etmemize olanak sağlıyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz küçük bir sanayi sitesi gibi çok geniş alanlarda yaptıkları üretimlerle önemli oranda tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda farklı iş kollarına da iş vererek istihdama katkı sunuyoruz” diye konuştu.