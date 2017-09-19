Belediyeden öğrencilere kırtasiye yardımı

MHP’li Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ın katıldığı Kitap ve kırtasiye dağıtımına Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan başlandı. Başkan Yılmaz, önce öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladıktan sonra, hazırlanan kırtasiye paketini öğrencilere verdi.

Meclis toplantısında eğitime katkıda bulunmak için karar aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, ”Geçen yıl başlattığımız kırtasiye yardımını bu yıl da devam ettik. İlçemizde bulunan ilkokul 1.sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre ihtiyaç listesi oluşturduk. Kitap ve kırtasiye olmak üzere toplam 20 kalem malzeme oluşturuldu. Oluşturulan eğitim malzemesini 31 okulda bin 200 1. sınıf öğrencisine ayırt etmeksizin dağıttık" dedi.