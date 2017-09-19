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19 Eylül 2017 08:34

Belediyeden öğrencilere kırtasiye yardımı

Mersin’in Mut ilçesinde belediye, bin 200 öğrencisiye kırtasiye yardımında bulundu.

Belediyeden öğrencilere kırtasiye yardımı

19 Eylül 2017 08:34


MHP’li Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ın katıldığı Kitap ve kırtasiye dağıtımına Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan başlandı. Başkan Yılmaz, önce öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladıktan sonra, hazırlanan kırtasiye paketini öğrencilere verdi.


Meclis toplantısında eğitime katkıda bulunmak için karar aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, ”Geçen yıl başlattığımız kırtasiye yardımını bu yıl da devam ettik. İlçemizde bulunan ilkokul 1.sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre ihtiyaç listesi oluşturduk. Kitap ve kırtasiye olmak üzere toplam 20 kalem malzeme oluşturuldu. Oluşturulan eğitim malzemesini 31 okulda bin 200 1. sınıf öğrencisine ayırt etmeksizin dağıttık" dedi.




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