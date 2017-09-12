Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 10:45

Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, şikayet üzerine yakalandı.

Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı

12 Eylül 2017 10:45


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran İ.G.A., 9 Eylül tarihinde kendisini Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Mümtüz A. olarak tanıtan bir kişinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bin metrekare parke taşı satın aldığını, paranın ödenmesini beklediği sırada sattığı malın Adana’da başka bir yere götürüldüğünü öğrendiğini bildirdi. Kendisinden parke alan kişilerin daha sonra ortadan kaybolduğunu belirten İ.G.A., dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine hareket geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., R.K., Ü.D. ve B.D.’yi Mersin’de, kendisini belediye personeli olarak tanıttığı ileri sürülen H.Ö.’yü ise Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Mağdurlara ait malzemelerin bir kısmı da Adana’da ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum’dan benzer şekilde 8 ayrı iş yerinden çok sayıda boya ve yemeklik yağ dolandırıcılığı olayına karıştıklarını belirledi.


Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç