"Beni Farket Projesi" kapsamında 46 kursiyere sertifika verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beni Farket Projesi" kapsamında, eğitimlerini tamamlayarak meslek edinen 46 kursiyere sertifika verildi.

2017 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen projenin sertifika töreni, Polis Evi'nde gerçekleşti. Törende, proje kapsamında kursiyerlere yapılan faaliyetlerin yer aldığı bir film gösterimi yapıldı. Ardından bir polis memuru, proje hakkında sunum yaptı.

Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'de bu yıl içerisinde yoğun bir SODES programı uygulandığını belirterek, 52 SODES projesi için 27 milyon lira destek sağlandığını kaydetti. Hemen hemen her insanın faydalanabileceği birçok projenin hayata geçirildiğini aktaran Su, "Emniyetimiz, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması, terörden uzaklaştırılması gibi konularda çok güzel bir proje gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında başarılı olan 46 gencin meslek edindirmesi sağlandı. Bugünde bu arkadaşlarımıza sertifikalarını verdik" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.