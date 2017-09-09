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09 Eylül 2017 15:11

Benzetsel: "Güçlü Türkiye’nin yolu eğitimden geçer"

Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, aydınlık bir geleceğin, güçlü ve muasır medeniyetler seviyesine erişmiş bir Türkiye’nin yolunun, eğitimden geçtiğini söyledi.

Benzetsel:

09 Eylül 2017 15:11


Benzetsel, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Eğitim ve öğretimin, geleceğin teminatı olan çocuklar için en fazla önem verilmesi gereken konu olduğunu vurgulayan Benzetsel, "Aydınlık bir geleceğin, güçlü ve muasır medeniyetler seviyesine erişmiş bir Türkiye’nin yolu, eğitimden geçmektedir. Çocuklarımızın vatanını, milletini seven ve kollayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere saygılı, doğaya ve çevresine duyarlı, doğru düşünen, bilinçli karar veren bireyler olarak yetişmesini arzulayarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını umut ediyor, tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum" dedi.




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