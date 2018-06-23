Berber Hamide, erkeklere taş çıkartıyor

Mersin’in Aydıncık ilçesinde yaşayan Hamide Bayır, eşi Cemal Bayır’ın berber dükkanlarına çırak bulamamasından dolayı eşinin yanında çalışmaya başladı. İlçede yaklaşık 4 yıldır erkek berberliği yapan Bayır, ilk başlarda yadırgansa da şimdi herkes tarafından bilinen bir berber oldu. Özel müşterileri olan Bayır, erkek berberliğinin zor olmadığını aksine çok kolay olduğunu kaydetti.

"Çırak başladım, usta oldum"

Berberliğe nasıl başladığını anlatan Bayır, "Eşim çırak bulamayınca ben çırak olmaya karar verdim. İşime kısa sürede alışıp usta oldum. Saç sakal tıraşı yapıyorum. Ağda, maske yapabiliyorum. İnsanlar ilk başlarda yadırgamıştı ama şimdi herkes alıştı. Artık müşteriler daha çok geliyor. Gelen önce şaşırıyor sonra normal karşılıyor" dedi.

"Bayan çalışan sayısı artabilir"

Berberlerde daha fazla bayan çalışabileceğini belirten söyleyen Bayır, "İnsanlarımız yeniliğe her zaman açık. Bu duruma alışmalarını istiyorum. İlk gelince ’erkek kuaförü mü bayan kuaförü mü’ diye şaşırıp tedirginlik duyan müşteriler oluyor. Tıraş olduktan sonra ise teşekkür eden müşterilerimizin sayısı fazla. Bence berberlerde çalışan bayan sayısı daha fazla olmalı. Çünkü kadın kuaförlerinde erkekler çalışıyor. Hatta daha iyi yapıyorlar. Bizler de erkek berberlerinde çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Özel müşterileri var"

Eşinin hayattaki en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden Cemal Bayır ise "Yanımda çırak olarak başladı ama kısa sürede usta oldu. Hayatlarımızı birleştirdiğimiz andan itibaren eşim benim en büyük yardımcım oldu. En zor zamanımızda hiç çekinmeden, çırak oldu. Eli de çok yatkın olduğu için işi çabuk kaptı. Şimdi özel müşterileri var. İşini severek yapıyor. Erkek berberlere taş çıkartıyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Berberimizden memnunuz"

Hamide Bayır’ın sürekli müşterisi olan Kadri Canbaz, "Bayır’ı berberde ilk gördüğümde ’yanlış mı geldim’ diye düşünmüştüm. Sonradan alıştım ve sürekli müşterisi oldum. Her şeyden önce bir esnafın olması gerektiği gibi güler yüzlü. Birçok arkadaşımla birlikte ben burada tıraş oluyorum. Hatta bazı muhtarlarımız da buraya geliyor. Biz berberimizden memnunuz" dedi.