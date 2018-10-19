'Beslenme Dostu Okul' programında görevli personele başarı belgesi

Mersin'de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Beyaz Bayrak' ile 'Beslenme Dostu Okul' programına katılan personele, Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı törenle başarı belgesi verildi.

Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki törende konuşan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 'Beyaz Bayrak' çalışmasının yanı sıra 'Beslenme Dostu Okul' projesinin önemine değindi. Gelişen ve gelişmekte olan toplumların en önemli sorunlarından birinin obezite olduğunu vurgulayan Bahçacı, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kültürünü oluşturarak Türkiye'de bu sorunun önüne geçilebileceğini söyledi. Dünyada ortalama yılda 1.5 milyon insanın obeziteden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Bahçacı, Türkiye'de çocuklarda obezite oranının yüzde 10'lara dayandığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma doğrultusunda amaçlarının 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda 'Beslenme Dostu Okul' sayısını 750'ye çıkartmak olduğunu kaydeden Bahçacı, “Bu hedefimize ulaşmak için bu alanda görevli personel sayımızı iki katına çıkarttık. Valimizin destekleri, Milli Eğitim Müdürümüzün katkıları ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise uygulanan programın çocukların gelişimi ve sağlıklı nesiller oluşturulması açısından önemine değinerek, Mersin'de sağlık alanında ve eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik gösterdikleri çabalardan dolayı İl Sağlık Müdürü Bahçacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya teşekkür etti.

Programda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli uzman Semra Kaya tarafından katılımcılara yönelik, 'Beslenme Dostu Okul Programı' hakkında sunum yapıldı.

Konuşmalarının ardından 'Beyaz Bayrak' ve 'Beslenme Dostu Okul' programı kapsamında görev alan personele başarı belgeleri Vali Ali İhsan Su tarafından verildi.