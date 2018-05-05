Beyaz Kule Okulları 10 yaşında

yaşını görkemli bir balo ile kutladı.

Velilerin ve öğretmenlerin katıldığı gecede davetliler, Okul Kurucuları İlker Benzetsel ve Dilek Benzetsel tarafından karşılandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlikte, Mersinli sanatçı Mami sahne aldı. Mami’nin şarkıları ile bir an olsun oturmayan davetliler keyifli anlar yaşadı.

Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, ’Beyaz Kule’nin bir hayalin sonucu olduğunu belirterek, "Biz yola hayallerimizle çıktık. 2008 yılında açılan okul öncesi eğitim kurumumuz, Dodi çocuk dünyası ile başladık bu yola. Yolculuğumuz 2011 yılında büyüyen hedeflerimizle Mersin’in en kapsamlı okul öncesi eğitim kampüsü Dodi Beyaz Kule Anaokulu’nu hizmete açtık. Eğitim kalitesi ve kampüs donanımı ile ilk mezunlarımızı verdiğimiz yıl, velilerimizin çoğu öğrencilerimizin gittikleri kurumlarda bocaladıklarını, Dodi’den sonra mevcut okullarda uygulanan sistemin onları tatmin etmediğini ifade ediyorlardı. Bu sistemin devamı olmalıydı. Onların desteği ve bizlerin motivasyonu ile büyük kampüsü bekleyemedik. 2013 yılındaki proje ile 3 yıl Dodi kampüsün şimdiki yerinde anaokul ve ilkokul olarak hizmet verdik. Hayallerimiz ve ideallerimiz çok büyüktü. Büyük kampüs projesinin zamanı gelmişti. Öyle bir okul olmalıydı ki, mezun verdiği her öğrencinin hayatında silinmeyecek izler bırakmalıydı. Sadece akademik veya sosyal beceri değil, yaşam becerileri ile de donanmış mutlu insanlar yetiştirebilmekti hedefimiz" dedi.

Bu hedefin, Beyaz Kule Okulları Asrın Kampüsü ile gerçekleştiğini vurgulayan Benzetsel, "Bunu başarabilmek için uygulamalı eğitim atölyeleri, sanat ve spor akademileri kuruldu. Her birimin başına alanında uzman koordinatörler getirildi. Tabi bu sistemin en önemli, en güçlü kahramanları uygulayıcı öğretmenlerimiz oldu. Öğrencilerimizin 48’i kemancı, 150’si korist, 70’i perküsyoncu oldu. Bununla birlikte spor akademisi ile 187 öğrencimiz profesyonel sporcu olmak üzere adım attı. Kurulan takımlarımız, okulumuza ilk yıldan 17 kupa, 36 madalya kazandırdı. Standart sınıf ortamında öğrenme süreci zor olan öğrencilerimiz için bin 63 kez atölyelerde uygulamalı konu anlatımları yapıldı. Kampüsümüzün her alanında rotasyon uygulandı. Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin bu yılki sempozyumunda konuşan tüm eğitim duayenlerinin ülkemizi kurtaracak eğitim modeli diye anlattıkları

Beyaz Kule Okulları eğitim modeliydi. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da siz değerli velilerimizin güveni, çalışanlarımızın birlik ve beraberliği, duruşumuzla, çabamızla, niyetimizle ve tabi ki evlatlarımızla büyüttüğümüz ideallerimizle ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikte, bazı veliler de söz alarak Beyaz Kule Okulları ile ilgili fikirlerini beyan ettiler. Öğretmen ve velilerin biran olsun oturmadığı gece, solist Mami’nin söylediği şarkılar ile renklendi.