Beyaz Kule Okulları’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.

Öğrencilerin öğretmenler için hazırladıkları etkinlikler, duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Çeşitli koro ve dans gösterileri ile öğretmenlerine görsel şölen hazırlayan öğrenciler, bütün öğretmenlerine tek tek karanfil verdi. Öğrencileri ile bir araya gelen öğretmenler ise şarkılar ve öğretmen marşı ile öğrencilerine eşlik etti.

Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, öğretmenler ile yakından ilgilenerek özel günlerini tebrik etti. Öğretmenlerin geleceğin aynası olduğunu vurgulayan Benzetsel, “Öğretmenlerimiz gelecek nesillerimize ışık tutan, yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba olabilen, kutsal bir mesleğe sahip bireylerdir. Geleceğimiz öğretmenlerimizin elindedir. Ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek adına öğretmenlerimize her zaman ihtiyacımız var. Bu kutsal mesleği layığı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.