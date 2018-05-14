Beyaz Kule Okulları’nda Bahar Şenliği

Şenlikte devasa oyun parkları ve survivor parkuru kurularak öğrencilerin eğlenmesi amaçlandı. Rap konseri ile coşkuyu yakalayan çocuklar doyasıya eğlenirken, şenliğe robotlar damga vurdu. Öğrencileri yalnız bırakmayan velilere, ’Anneler Günü’ dolayısıyla girişte çiçek takdim edildi. Şenlik kapsamında okul bahçesine mini restoranlar kuruldu. Akşam saatlerine kadar devam eden şenliğe, ortaokul ve ilkokul öğrencileri söylediği şarkılar ile renk kattılar. Öte yandan davetliler bando ekibi eşliğinde robotlarla dans etti.

Okul kurucusundan en alt kademeye kadar herkesin bir arada olduğu etkinlikte, Beyaz Kule Okulları birlik ve beraberlik mesajı verdi. Beyaz Kule Okulları’nın binlerce bireyden oluşan dev bir aile olduğunu belirten okulun kurucusu Dilek Benzetsel, "Beyaz Kule Okulları içerisinde binlerce bireyi barındıran, öğrencisinden velisine, öğretmenlerinden çalışanlarına kadar dev bir ailedir. Biz ailemize sıkı sıkı tutunduğumuzu bugün bir kez daha gösterdik. Hep birlikte yaza merhaba dedik. Ortaya çıkan görüntüler okulumuzun doğru bir yolda olduğunu gösteriyor ve bu da bize ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Organizasyonda emeği geçen ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.