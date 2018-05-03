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03 Mayıs 2018 12:58

Beyaz Kule Okulları’nda ’Ey Özgürlük’ konferansı

Beyaz Kule Okulları, düzenlediği ’Ey Özgürlük’ adlı konferansla Sunay Akın’ı sevenleriyle buluşturdu.

Beyaz Kule Okulları’nda ’Ey Özgürlük’ konferansı

03 Mayıs 2018 12:58


Beyaz Kule Okulları Kemal Sunal Sahnesi’nde, Sunay Akın’ın katılımıyla gerçekleşen ’Ey Özgürlük’ adlı konferans, Mersinlilere keyifli dakikalar yaşattı. Konferansta geçmiş dönemlere ait öyküler anlatan Akın, seyircileri kahkahaya boğdu.


Konferansın açılış konuşmasını yapan Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, "Okulumuzun geleneksel hale getirdiği eğitim konferanslarının, her yıl birbirinden kıymetli konuklarla renklendiği bu seferinde Sunay Akın ile birlikteyiz. Beşincisini düzenlediğimiz Mersin ve Mersinliye katkı sağladığına inandığımız eğitim konferansımızın bu seferinde hepsinden biraz daha heyecanlı ve gururluyuz. Her yıl farklı salonlarda düzenlediğimiz konferansların yeni ve daimi ev sahibi artık Beyaz Kule Okulları olacaktır" dedi.


Sunay Akın ise gösterisinin büyük bir kısmında kitapların önemine değinerek, kitap okumanın insan hayatında olumlu izler bıraktığını anlattı. 2 oturumda gerçekleşen konferansa yaklaşık bin kişi katıldığı bildirildi.




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