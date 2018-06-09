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09 Haziran 2018 12:26

Beyaz Kule Okulları’nda mezuniyet coşkusu

Mersin’de eğitim öğretim veren Beyaz Kule Okulları, düzenlediği törenle öğrencilere mezuniyet coşkusu yaşattı.

Beyaz Kule Okulları’nda mezuniyet coşkusu

09 Haziran 2018 12:26


Okul Bünyesindeki Kemal Sunal Sahnesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler belgelerini aldı. Yaşadıkları mutluluğu dile getiren Beyaz Kule Okulları öğrencileri, "Yoğun bir yılı daha geride bırakarak mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimize verdikleri emek ve bilgiler için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.


Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel ise "Beyaz Kule Okulları olarak 2018-2019 sezonunun mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin her biri bu ailenin bir parçası ve onların başarılarını bu kurumun en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin uyum içerisinde hareket etmesi ve uyguladığımız eğitim sistemi ile birçok öğrencimize ciddi başarılar kazandırdık. Mezun olan öğrencilerimiz Beyaz Kule Okulları’nın her zaman çatısı altında olacaktır. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.




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