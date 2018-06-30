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30 Haziran 2018 10:32

Beyaz Kule Okulları’nda yaz kampı

Mersin’de eğitim öğretime ara vermeden devam eden Beyaz Kule Okulları, yaz okulu ile öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.

Beyaz Kule Okulları’nda yaz kampı

30 Haziran 2018 10:32


Beyaz Kule Okulları, branş dersleri ve spor aktiviteleri ile yaz okulu kapsamında eğitime ara vermeden devam ediyor. Öğrenciler yaz okulunda yüzme, moda tasarım, ahşap, bilim teknoloji ve daha birçok alanda eğitim alıyor.


Yaz kampı süresinde öğretmenlerin yoğun temposundan ve öğrencilerin çalışma gayretlerinden oldukça memnun olduklarını söyleyen Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, "Öğrencilerimiz yoğun bir gayret içerisinde yaz aylarında eğitimlerinden uzak kalmamak adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızın eğitimleri adına büyük performans gösteriyorlar. Uyguladığımız eğitim sistemi ile birçok öğrencimiz ciddi başarılara imza attı. Biz de bu başarılar daha fazla artırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Yaz okulunu eğlenceli hale getirerek öğrencilerimizin tatil havasında bir eğitim görmesi adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Yaz kampının 4 aşamadan oluştuğunu ifade eden Benzetsel, "Kampın ilk aşaması ekleştirildi. 2’inci aşaması 2-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3’üncü aşaması 23 Temmuz – 13 Ağustos, 4’üncü aşaması ise 13 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.




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