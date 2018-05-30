Beyaz Kule Okulları’nda yaz okulu başlıyor

Mersin’de 10 yıldır eğitim öğretim veren Beyaz Kule Okulları yaz okulu kurslarını 11 Haziran’da başlatıyor. Uyguladığı eğitim sistemi ile birçok branşta başarılara imza atan Beyaz Kule Okulları’nda öğrenciler, yaz okulu kampı ile öğrendiklerini pekiştirerek tatil havasında bir öğrenim görecek. Beyaz Kule Okulları yaz okulunun ilk kuru 11 Haziran-2 Temmuz, ikinci kuru 2-23 Temmuz, üçüncü kuru 23 Temmuz-13 Ağustos, dördüncü kuru ise 13 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beyaz Kule Okulları, yabancı dil eğitiminden fotoğrafçılığa, spor dallarından yazarlık branşlarına kadar birçok alanda yaz okulu kapsamında eğitim öğretim verecek.

Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, düzenlenen yaz okulları ile öğrencilerin motivasyonunu arttırırken, yaz aylarını eğlenceli bir ortamda geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.