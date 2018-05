’Beyaz Melekler’ unutulmadı

Hemşirelik Haftası kutlamaları dolayısıyla Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi hemşireleri hastanede bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin’in de yalnız bırakmadığı hemşirelere sürpriz pasta kesimi gerçekleştirildi.

Hastane olarak hemşirelere sadece bir gün değil her zaman destek verdiklerini söyleyen Şahin, "Her şeyden önce onlar bizim kardeşimiz. Burada tedavi gören hastalarında hemşire kardeşlerimizin hizmetlerinden memnun olduğunu biliyoruz. Biz hastane olarak her zaman onların yanında olduk. Onlar da işlerini layıkıyla yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla hemşireler için hazırlanan pasta kesilirken, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin ve Başhemşire Asena Demiralp tarafından hemşirelere gül takdim edildi.