Bıçaklanan öğrenci su sıçratma kavgasında öldü

Kavga eden grupların daha öncede husumetli oldukları, dün de su sıçratma meselesi yüzünden kavga ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, 12. sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte okulun giriş kapısı önünde, sivil kıyafetli bir grupla tartışmaya başladı. Bıçakların kullanıldığı kavgada aldığı bıçak yaraları sonucunda Serhat Yıldız ağır yaralandı. Ayrıca kavgada okulda okuyan öğrencilerden T.K. ile R.M. de yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak çok kan kaybeden 17 yaşındaki Serhat Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 öğrencinin tedavisi sürerken, polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Su sıçratmadan dolayı kavganın çıktığı iddia edildi

Olayın ardından polis ekipleri kaymakamlık ve okul önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Ayrıca zırhlı polis araçları ve çevik kuvvet polisi de birçok noktada konuşlandırıldı. Öte yandan ekipler, Tarsus Mezarlığı içi ve dışında da üst düzeyde önlem aldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Serhat Yıldız, Tarsus Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Gergin bir ortamda geçen cenaze töreninde Yıldız’ın yakınları ve arkadaşları ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.

Kavga eden grupların daha önce de husumetli oldukları, dün de su sıçratma meselesinden dolayı kavga ettikleri iddia edildi.