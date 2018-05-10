Bilim, gençlerin fikirleriyle şekilleniyor

Fuarda, İngilizceden matematiğe, yazılımdan elektrik elektroniğe, gıda sektöründen yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlarda yıl boyunca hazırlanan projeler yer aldı.

Kadri Şaman MTSO Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın bu yıl 4’ncüsü düzenlendi. Öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan 26 proje, katılımcıların beğenisine sunuldu. Fuarın açılışına Mersin Milli Eğitim İlçe Müdürü Mehmet Badas, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Kadri Şaman MTSO Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nural Geyik, bu yıl 4’üncüsünü düzenledikleri Bilim Fuarı’nda, Endüstri 4.0 projelerine de yer verdiklerini söyledi. Öğrencilerin hazırladıkları rüzgar enerjisinden 3D yazıcıya, meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatan yüzde yüz doğal yöntemlerden İngilizce, matematik ve tarih konularını daha kolay anlama metotlarına kadar bir çok dalda proje bulunduğunu belirten Geyik, her birinin ciddi projeler olduğunu ve çok önemsediklerini vurguladı.

Kızıltan: “Sorgulayan ve uygulayan nesiller yetiştiriyoruz”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, öğrencilerin bilim fuarları gibi önemli fuarlar düzenlenmesinden dolaylı gururlandığını ve umutlandığını söyledi. Özellikle meslek okullarının bilimsel çalışmalar gerçekleştirmesinin gurur verici olduğunu belirten Kızıltan, “Sorgulayan ve uygulayan nesiller yetiştiriyoruz. Gözüken budur. Başta emeği geçen öğrencilerimiz ve öğretmelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından fuara katılan protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti. Stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan protokol üyeleri, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.