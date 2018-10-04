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Bilim şenliğinde polis standı

Mersin’de düzenlenen 3.

Mersin'de düzenlenen 3.uluslararası Mersin Bilim Şenliğinde polis halk ilişkilerini güçlendirmek çocuklarımıza polislik mesleğini tanıtmak ve suç, suçludan nasıl korunulması gerektiğini vurgulamak amacıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stant açıldı.


Çocuklara ve vatandaşlara genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılan standı 3 bin vatandaş ziyaret etti. Bu kapsamda, vatandaşlara 3 bin adet broşür 3 adet poli rozet dağıtılırken çocuklara ise, 2 bin adet polis bebeği ve 790 adet polis maskesi dağıtıldı.

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