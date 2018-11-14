Bilim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Vali Su'yu ziyaret etti

Devran ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları"nda dereceye giren öğrenciler, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve dünya genelinden 55 projenin katıldığı olimpiyatlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan öğrenciler Vali Su ile sohbet etti. Gençlerin geleceğin teminatları olduğunu kaydeden Vali Su, öğrencilere kendilerini her alanda geliştirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Öğrenciler, 'Çevre' kategorisinde dünya ikinciliği kazanan “Piezoelektrik Kristali ve Termoelektrik Malzeme Yardımıyla Gri Suyun Yeniden Kullanılması: Güneş Enerjili Sulama Sistemi Tasarımı” ve 'Enerji' kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazanan "Tuzlu Su Yardımıyla Aktif Karbon Kapasitör Olarak Kullanımı ve Araba Camı Örneği" projelerini tanıttı.