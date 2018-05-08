com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 3. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi’ne 76-64 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım da tutuk başladı. Bu periyotta rakibine göre daha iyi oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, periyotu 16-9 önde tamamladı. Maçın İkinci periyoduna ise hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bulduğu sayılarla aradaki farkı açtı. Misafir takım devreye 42-28 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da etkili oyununu sürdüren misafir takım, bu periyodu 57-49 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-64 kazandı. Yakın Doğu, seride durumu 2-1’e getirdi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Aydın Karaçam xx, Sertan Kırklar xx

Çukurova Basketbol: Erlana Lanay Larkins xx 11, Emel Ecem Güler x 5, Melis Talay x 6, Gökşen Fitik x 5, Sanem Gamze Zeren x 5, Diamond Danae Aziza De Shields xxx 20, Alina Iagupova xx 12

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut xx 12, Cansu Köksal x 3, Kuanitra Holingsvorth xxx 18, Jantel Lavender xx 14, Sandrine Beatrice Gruda x 9, Kayla Renae Mc Bride xxx 15, Courtney Michelle Vandersloot x 5

1. periyot: 9-16 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 28-42 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. periyot: 49-57 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)